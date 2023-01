Diese Funktionen sind künftig nur noch in Teams-Premium verfügbar

(Quelle: ink drop – stock.adobe.com)

11. Januar 2023 - Die allgemeine Verfügbarkeit von Teams-Premium steht bevor. Gewisse Funktionen der herkömmlichen Version werden danach nur noch in der Premium-Version zur Verfügung stehen.

Die Echtzeit-Übersetzung von Untertiteln

Zeitleistenmarkierungen in Aufzeichnungen von Teams-Meetings, die anzeigen, wann ein Nutzer dem Meeting beigetreten ist oder es verlassen hat

Die sogenannten Custom Together Mode Scenes, womit Nutzer in einer virtuellen Szene vereint werden können

SMS-Benachrichtigungen

Organisatorische Analysen im Administrationszentrum

Warteschlangenansicht

Im Dezember 2022 ging die Premium-Version von Teams für Microsofts Business-Kunden live ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die allgemeine Verfügbarkeit von Teams-Premium ist für den Februar geplant. Wie "The Register" im Lizenzierungsleitfaden von Microsoft nun entdeckt hat , wird sich der breite Release von Teams-Premium auch auf die herkömmliche Version des Kommunikationsdienstes auswirken. Gemäss dem Lizenzierungsleitfaden von Microsoft werden nämlich einige Funktionen der herkömmlichen Teams-Version künftig nur noch mit der Teams-Premium-Lizenz verfügbar sein.Zu den bald nur noch in der Premium-Version verfügbaren Funktionen gehören:Gerade auch, was die virtuellen Verabredungen betrifft, müssen Nutzer der herkömmlichen Version künftig Abstriche in Kauf nehmen:Sobald Teams-Premium allgemein verfügbar ist, setzt Microsoft eine Frist von 30 Tagen. Nach dem Ablauf dieser Frist werden die besagten Funktionen nur noch für Nutzer mit einer Teams-Premium-Lizenz verfügbar sein. (rf)