Microsoft startet mit Teams Premium

(Quelle: Microsoft)

3. Februar 2023 - Teams Premium ist ab sofort offiziell erhältlich und bringt dank Künstlicher Intelligenz eine Reihe neuer Funktionen, beispielsweise die automatische Erstellung von Notizen (Bild) oder von Highlight-Zusammenschnitten.

Nachdem im Dezember eine Preview von Teams Premium für Business-Kunden von Teams vorgestellt wurde , ist die Premium-Variante von Teams nun allgemein verfügbar. Wesentlicher Mehrwert von Teams Premium ist die Integration des GPT-3.5-AI-Sprachmodells, der KI-Lösung von OpenAI. GPT 3.5 soll in der Lage sein, in Teams automatisch Notizen von Meetings zu erstellen, kann Aufgaben empfehlen oder bei der Erstellung von Vorlagen dienlich sein. Ausserdem soll die Künstliche Intelligenz personalisiert Highlights aus einem Meeting filtern für jeden Teilnehmer individuell aufbereiten können. Ebenfalls intelligent erstellt wird ein Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln, so dass Personen, die sich ein Meeting im Nachgang anschauen, direkt zu den für sie relevanten Stellen springen können.Nebst den KI-Funktionen gibt es aber auch bestehende Teams-Funktionen, die künftig der Premium-Variante vorbehalten sind. So beispielsweise das Einblenden von Übersetzungen in Echtzeit, die zufällige Zusammenstellung der sogenannten Together-Mode-Szenen, oder Branded Meetings, also das Einblenden von Logos und Farben der eigenen Firma. Auch soll es einfacher werden, vertrauliche Meetings abzuhalten, etwa durch das Hinzufügen von Wasserzeichen oder Einschränkungen bezüglich Aufnahmen von Sitzungen.Alle Neuerungen und Funktionen zu Teams Premium listet Microsoft an dieser Stelle auf . Teams Premium kostet zusätzlich zum Tarif der Teams-Lizenz 10 Dollar pro Monat und Nutzer. Als Einführungspreis bis Ende Juni werden 7 Dollar fällig. (mw)