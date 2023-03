Videofilter und Avatare für Microsoft Teams

(Quelle: Microsoft)

14. März 2023 - Noch diesen Monat führt Microsoft für Teams-Nutzer eine Videofilter-Funktion ein. Im Mai sollen dann die bereits seit längerem angekündigten Avatare sowie diverse weitere Verbesserungen für Microsoft Teams kommen.

Microsoft hat die allgemeine Verfügbarkeit von Videofiltern in Microsoft Teams bekannt gegeben. Diesen Monat soll die entsprechende Funktion, die seit Januar in einer öffentlichen Vorschau getestet wurde, für alle Nutzer der Desktop-Variante ausgerollt werden. Mit den Filtern können Meeting-Teilnehmer ihren Videostream mit visuellen Effekten erweitern. Das Angebot reicht dabei von animierten Rahmen bis hin zu verschiedenen Stilen, mit denen der Farbton eines Videostreams angepasst werden kann. Die entsprechenden Einstellungen lassen sich, wie personalisierte Hintergründe, bereits vor der Teilnahme an einem Meeting festlegen, wobei der Tenant-Administrator die Möglichkeit hat, die Videofilter-Funktion generell zu aktivieren oder deaktivieren.Noch etwas länger gedulden müssen wir uns derweil auf personalisierte Avatare für Microsoft Teams. Immerhin gibt es nun aber ein Datum für den Rollout des Features, das bereits im Herbst 2021 erstmals vorgestellt wurde und sich derzeit in einer Private Preview befindet. Gemäss der Microsoft 365 Roadmap erfolgt die allgemeine Verfügbarkeit im Mai. Ab Mai will Microsoft in Teams ausserdem auch die intelligente Audiotechnologie Spatial Audio unterstützen und das Meeting-Erlebnis damit noch natürlicher, umfassender und konzentrierter machen. Zudem soll es im Mai auch Verbesserungen für die Front-Row-Funktion in Teams Rooms geben. Dank KI soll unter anderem das Entfernen individueller Hintergründe und die Anpassung der Grösse von Videoteilnehmern möglich werden. (mv)