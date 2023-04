Microsoft Teams erhält neue Sprecheransicht

(Quelle: Microsoft)

19. April 2023 - Mit Speaker View bietet Microsoft Teams schon bald eine neue Ansicht, mit der der aktive Sprecher in einem Meeting besser hervorgehoben und ins Zentrum gerückt wird.

Microsoft hat eine neue Ansicht in Teams-Meetings angekündigt . Die sogenannte Speaker View soll insbesondere dann ihre Stärken ausspielen, wenn sich viele Teilnehmer und mehrere Sprecher in einem Meeting befinden, also beispielweise in grösseren virtuellen Versammlungen oder in Schulungen und Vorträgen.Zu den Funktionen der neuen Sprecheransicht gehört ein neuer, primärer Bereich für den aktiven Sprecher, womit sich Teilnehmer in Meetings besser orientieren und konzentrieren können. In diesem Bereich werden auch Inhalte wie Präsentationen geteilt. Zudem wird gemäss Microsoft das Video des aktiven Sprechers mit einer höheren Auflösung wiedergegeben. Ebenfalls soll es bei der Darstellung keine Unterscheidung zwischen Audio- und Videoteilnehmern geben. Das heisst, wenn Benutzer ihre Videos ein- oder ausschalten, wird nicht die gesamte Ansicht neu gerendert.Noch steht die neue Speaker View, die sich unter anderem zum Together-Modus gesellen wird, erst Mitgliedern des Teams-Public-Preview-Programms zur Verfügung, dafür aber bereits für den Windows- wie auch MacOS-Client. Wann die neue Sprecheransicht dann definitiv ausgerollt wird, lässt Microsoft offen. (mv)