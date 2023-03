Microsoft schickt Avatare für Teams in Preview

(Quelle: Microsoft)

28. März 2023 - Mit Avataren will Microsoft Teams-Nutzern in Zukunft unter anderem die Möglichkeit für Pausen vor der Kamera geben. Die Funktion steht ab sofort in einer Public Preview zur Verfügung.





Wie Microsoft Microsoft hat zu Beginn dieser Woche nicht nur eine neue Teams App für Windows vom Stapel gelassen ("Swiss IT Magazine" berichtete ), sondern auch die bereits im Herbst 2021 erstmals vorgestellte Avatar-Funktion für Teams als Public Preview veröffentlicht. Avatare für Microsoft Teams sollen eine Alternative zu der derzeitigen binären Option "Video oder kein Video" darstellen und dennoch eine effektive Zusammenarbeit ermöglichen. Gemäss eigenen Untersuchungen korreliert die Videonutzung laut Microsoft nämlich in hohem Masse mit der Teilnahme an Meetings, dem Einbezug der Teilnehmer und der Effektivität ebensolcher virtueller Sitzungen. Trotzdem sollen sich aktuell nur rund 30 Prozent der Teilnehmer vor der Kamera zeigen.Wie Microsoft im Teams Blog weiter schreibt, wurden im Vergleich zur privaten Vorschau der Avatar-Funktion, die seit vergangenem Oktober lief, einige Aktualisierungen vorgenommen. Die Rede ist unter anderem von einer verbesserten Leistung und Beleuchtung, womit insbesondere die Haut und die Haare der Avatare besser daherkommen sollen. Ferner bietet man gemäss eigenen Angaben eine Vielzahl neuer und zusätzlicher Anpassungsmöglichkeiten mit Garderobe, Kopfbedeckung und Accessoires. Zudem soll es neu auch animierte Emoji-Reaktionen geben. Das heisst, der Avatar ahmt die Emoji-Reaktion, die man verschickt, mit seinem Körper nach und hebt beispielsweise ebenfalls die Hand.