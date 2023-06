Schimpfwortfilterung in Microsoft Teams deaktiveren

(Quelle: Microsoft)

28. Juni 2023 - Meeting-Teilnehmer in Microsoft Teams können ab sofort die Darstellung und Position von Untertiteln anpassen sowie, falls gewünscht, den standardmässigen Schimpfwortfilter ausschalten.

Microsoft hat Teams zwei neue Funktionen spendiert, mit denen die Untertitel in Teams-Meetings verbessert werden sollen. Dazu gehört die Möglichkeit, die Position und Darstellung von Untertiteln in Meetings anzupassen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Im neuen Abschnitt "Stile" lässt sich nicht nur die Schriftfarbe und Schriftgrösse, sondern auch die Höhe des Untertitelfeldes verändern. Zudem wurde gemäss Microsoft auch das Layout der Sprecherzuordnung bereinigt, womit neu der vollständige Name des Sprechers über den Untertiteln angezeigt wird.Die zweite neue Funktion, die Microsoft zufolge ab sofort auf den Desktop- sowie Web-Clients von Teams für kommerzielle Kunden verfügbar ist, erlaubt das Ausschalten der ansonsten standardmässig aktivierten Filterung von Schimpfwörtern für Live-Untertitel oder -Transkriptionen. Bedient man den entsprechenden Schalter in den Benutzereinstellungen, so wird fortan wieder jedes Wort so angezeigt, wie es ist. Wichtig vielleicht noch: Es handelt sich hierbei um eine Einstellung auf Benutzerebene, die also nicht vom Organisator eines Meetings gesteuert wird. (mv)