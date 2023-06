Animierte Teams-Hintergründe für Insider verfügbar

(Quelle: Microsoft)

26. Juni 2023 - Teilnehmer des Teams Public Preview Program können in Teams-Meetings statt der statischen Hintergründe jetzt auch vordefinierte animierte Backgrounds anzeigen.

Microsoft ergänzt Teams mit animierten Backgrounds für Teams Meetings. Das Feature ist laut einem Blogpost jetzt für Microsoft-365-Insider als Vorschau verfügbar. Aktiviert wird es entweder vor dem Start eines Meetings unter Effects and Avatars > Video Effects oder während des Meetings unter More > Effects and Avatars > Select a Background.Zu dem neuen Feature schreibt Microsoft : "Die animierte Hintergrundfunktion in Teams-Meetings ermöglicht es Ihnen, einen vorhandenen Hintergrund durch eine dynamische Animation für eine immersivere virtuelle Umgebung zu ersetzen. Sie bietet verschiedene Optionen, um Meeting-Erlebnisse mit Kreativität und Personalisierung nach Ihren Wünschen zu verbessern."