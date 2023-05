Teams bekommt änderbare Untertitel

(Quelle: Microsoft)

27. Mai 2023 - Microsoft Teams bietet neu die Möglichkeit, die Schriften von Untertiteln wie auch deren Position zu ändern. Die erweiterten Funktionen müssen vorab freigeschaltet werden.

In Microsofts Kommunikations- und Collaboration-Lösung Teams wird es schon bald die Möglichkeit geben, die Untertitel den eigenen Wünschen anzupassen. Wie der Konzern via Blog-Beitrag ankündigt , bietet die jüngste Public Preview neue Untertitel-Einstellungen. Hier lässt sich einerseits die Schriftfarbe, die Schriftgrösse wie auch die Anzahl Zeilen, die für die Untertitelung genutzt werden, festlegen. Dazu lässt sich auch die Positionierung der Untertitel einstellen und schliesslich wird auch eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, um durch die zuletzt angezeigten Untertitel zu scrollen.Die neuen Untertitel-Einstellungen stehen in den Public Preview von Windows und MacOS zur Verfügung. Damit die neuen Funktionen aktiv sind, müssen diese seitens des Administrators freigeschaltet werden. (rd)