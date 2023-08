Das neue Teams kommt verspätet

10. August 2023 - Erst hiess es Ende Jahr, dann September – nun wird der flächendeckende Rollout der neuen Teams-Version nochmal nach hinten verschoben.

Microsoft hat seine Roadmap für eine neue, komplett überarbeitete Version von Teams angepasst. Eigentlich wurde Anfang Juli 2023 angekündigt , dass Teams 2.0 Ende September vom Preview- in den produktiven Status wechseln sollte, nun wird es laut Microsoft aber doch Oktober, bis der Rollout startet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Roadmap angepasst wird, beim letzten Announcement wurde der Rollout noch von Ende Jahr auf September nach vorne verschoben. Es ist damit davon auszugehen, dass der Rollout im Oktober startet und in Wellen erfolgt, wie "Winfuture" berichtet Laut dem Bericht sind die ersten Erfahrungen mit der neuen Teams-Version soweit gut, die neue Version sei vergleichsweise stabil und fehlerresistent. Der nun aufdatierten Roadmap ist auch zu entnehmen, worauf man sich mit dem Update laut Microsoft freuen darf: Das neue Teams soll unter anderem doppelt so schnell sein und gleichzeitig 50 Prozent weniger Arbeitsspeicher in Anspruch nehmen. (win)