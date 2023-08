Microsoft warnt vor Social Engineering-Angriffen über Teams

Microsoft warnt vor Social Engineering-Angriffen über Teams

4. August 2023 - Laut Microsoft greifen kriminelle Hacker aktuell kleine Unternehmen an, indem sie sich als Microsoft-Support ausgeben und Phising-Nachrichten via Teams versenden, um an Anmeldeinformationen zu gelangen.





Anschliessend versenden die Kriminellen über Microsoft Teams Nachrichten als Köder, mit denen sie versuchen, Anmeldeinformationen zu stehlen, indem ein Benutzer dazu gebracht wird, einer Aufforderung zur multifaktoriellen Authentifizierung (MFA) zuzustimmen.



Wie bei allen Social-Engineering-Ködern empfiehlt Microsoft Unternehmen, alle Benutzer auf bewährte Sicherheitspraktiken hinzuweisen und ihnen klarzumachen, dass alle Authentifizierungsanfragen, die nicht vom Benutzer initiiert wurden, als böswillig betrachtet werden sollten.

Microsoft warnt vor einem aktuell identifizierten Social Engineering-Angriffsmuster der Gruppe Midnight Blizzard, die zuvor noch unter dem Namen Nobelium tätig war. Laut dem Anbieter nutzen die Kriminellen bereits kompromittierte Microsoft 365-Konten, vor allem von kleinen Unternehmen, um neue Domains zu erstellen, die als technische Support-Einheiten erscheinen.Anschliessend versenden die Kriminellen über Microsoft Teams Nachrichten als Köder, mit denen sie versuchen, Anmeldeinformationen zu stehlen, indem ein Benutzer dazu gebracht wird, einer Aufforderung zur multifaktoriellen Authentifizierung (MFA) zuzustimmen.Wie bei allen Social-Engineering-Ködern empfiehlt Microsoft Unternehmen, alle Benutzer auf bewährte Sicherheitspraktiken hinzuweisen und ihnen klarzumachen, dass alle Authentifizierungsanfragen, die nicht vom Benutzer initiiert wurden, als böswillig betrachtet werden sollten.