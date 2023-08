Microsoft verkauft Einzelteile, um Xbox-Controller selbst zu reparieren

(Quelle: Microsoft)

2. August 2023 - Microsoft verlängert die Lebenszeit von Xbox-Controllern durch den Verkauf von Einzelteilen, mit denen die Steuergeräte selbst repariert werden können.

Flicken statt ersetzen lautet das neue, nachhaltige Motto bei einigen Hardware-Herstellern. Neuestes Beispiel dafür ist Microsoft. Der Konzern bietet in seinem US-Store ab sofort Ersatzteile für den Controller der Spielkonsole Xbox an. Zu kaufen gibt es beispielsweise die Oberseite des Controller-Gehäuses für 20 Dollar, Ersatzknöpfe für 22 Dollar, Leiterplatinen für 34 Dollar oder neue Vibrationsmotoren für 35 Dollar für den Xbox Wireless Controller. Ein neuer Controller kostet bei Microsoft in den USA regulär ab 60 Dollar. Dasselbe Line-up an Ersatzteilen – einfach etwas teurer – findet sich zudem auch für die Xbox Elite Wireless Controller Series 2.Nebst den eigentlichen Ersatzteilen bietet Microsoft auch Anleitungen zum Download, damit man die Controller als Laie auch reparieren kann, zudem gibt es entsprechende Videos. Einziger Wermutstropfen – aktuell sind die Ersatzteile nur in Nordamerika verfügbar. (mw)