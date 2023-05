Logitech partnert mit iFixit für Selbstreparaturen

Logitech partnert mit iFixit für Selbstreparaturen

(Quelle: Logitech)

22. Mai 2023 - Im Logitech Repair Hub von iFixit können US-User Ersatzteile, Reparaturanleitungen und Werkzeuge zur Reparatur von MX-Mäusen und weiteren Logitech-Produkten beziehen. Ob und wann das Angebot nach Europa kommt, ist nicht bekannt.





Die offiziellen Kits und Ersatzteile bietet iFixit in seinem bestehenden Logitech und iFixit betreiben gemeinsam ein Programm zur Selbstreparatur von Mäusen, Tastaturen und weiterem Zubehör durch die Nutzer der Produkte – zunächst in den USA und für Mäuse der MX-Reihe, wie iFixit per Tweet ankündigt . Im Rahmen des Programms liefert iFixit über einen Online-Shop ab Sommer 2023 Original-Ersatzteile wie Gummifüsse und Akkus für die MX Master und MX Anywhere. Dazu kommen Reparaturanleitungen, die unter anderem das sachgerechte Öffnen der Produkte erklären. Auch soll es komplette Fix Kits geben, die neben den Teilen und Anleitungen auch gleich das benötigte Werkzeug enthalten.Die offiziellen Kits und Ersatzteile bietet iFixit in seinem bestehenden Logitech Repair Hub an, der daneben inoffiziell auch Ersatzteile und Werkzeuge für praktisch alle Logitech-Produktkategorien führt und Reparatur- und Reinigungshinweise zum Beispiel für Tastaturen liefert. Aktuell finden sich im Repair Hub für manche Produkte nur Anleitungen und Werkzeuge wie Spezialschraubenzieher und Pinzetten, aber keine Ersatzteile wie Akkus.

Ob das Angebot in Richtung Europa ausgedehnt wird, ist derzeit nicht klar. Das läge jedoch durchaus im Trend, haben doch Apple in eigener Regie ein vergleichbares Programm lanciert, das auch in Europa verfügbar ist – bisher allerdings nur in Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Polen, Schweden und Spanien. (ubi)