Surface-Ersatzteile neu via Microsoft Store erhältlich

(Quelle: Microsoft)

16. Juni 2023 - Microsoft bietet technisch versierten Surface-Besitzern neu Ersatzteile an, um die Geräte selber zu reparieren. Vorläufig bleibt das Angebot allerdings auf die USA, Kanada und Frankreich beschränkt.

Im Herbst 2021 hat Microsoft damit begonnen, Unternehmenskunden Ersatzteile für die Surface-Gerätefamilie anzubieten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie jetzt "Tom's Hardware" meldet , hat man jetzt damit begonnen, Surface-Ersatzteile allen potenziellen Abnehmern direkt via Microsoft Store anzubieten.Aktuell sind Ersatzteile für die Geräte Surface Pro 7, 8 und 9, Surface Laptop 3, 4 und 5 sowie die Modelle Laptop Go 2, Laptop Studio und Studio 2 Plus erhältlich. Je nach Modell werden unterschiedliche Komponenten zum Austausch angeboten. Während etwa beim Surface Pro 7 gerade einmal der Kickstand ersetzt werden kann, stehen für das jüngste Pro-9-Modell auch Komponenten wie Lautsprecher, Kamera oder Netzwerkmodul zur Verfügung. Welche Komponenten konkret zu welchem Surface-Modell verfügbar sind, hat Microsoft in einem Blog-Beitrag zusammengestellt.Die angebotenen Ersatzteile sind im Übrigen nicht sonderlich günstig. So fallen für den Austausch des Akkus beim Surface Pro 9 beispielsweise happige 238 Dollar an. Oder für die vier Plastiknoppen, die beim Surface Studio als Füsse dienen, werden 23 Dollar verlangt.Vorläufig ist das Angebot auf die USA, Kanada und Frankreich beschränkt, weitere Märkte sollen zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen. (rd)