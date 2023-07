Neue Teams-Version erscheint früher als geplant

(Quelle: Microsoft)

4. Juli 2023 - Microsoft hat den Fahrplan für die Einführung der neuen Version von Teams überarbeitet. Der Release soll nun bereits Ende September erfolgen.

Microsoft ist aktuell unter anderem mit einer Generalüberholung von Teams beschäftigt. Ursprünglich hiess es, die Neuauflage der Collaboration-Lösung soll Ende Jahr erscheinen. Nun aber will Microsoft den Release offenbar beschleunigen. Wie "Dr. Windows" unter Berufung auf eine Nachricht im M365-Admincenter berichtet , soll der neue Teams-Client die aktuelle Version bereits per Ende September ablösen, heisst es da. Die Umstellung aller aktiven Installationen soll ab dann laufend erfolgen.Bereits ab Mitte Juli sollen alle Nutzer von Teams die Möglichkeit erhalten, auf eine Vorschauversion von Teams umzuschalten. Ein entsprechender Button wird dann in Teams angezeigt, wobei Admins aber die Möglichkeit haben, dies über Richtlinien zu steuern respektive zu unterdrücken.Weitere Informationen zum geplanten Rollout der neuen Teams-Version finden sich hier , die geplanten neuen Funktionen hat Microsoft an dieser Stelle zusammengefasst. (mw)