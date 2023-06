Aus Windows Chat wird Teams - Free

(Quelle: Microsoft)

20. Juni 2023 - Der nicht überall beliebte, fix in der Taskbar verankerte Chat von Windows 11 wird durch die App Teams – Free ersetzt, die sich einfacher entfernen lässt.

Microsoft will die in Windows 11 integrierte Chatfunktion wieder entfernen. Dies wohl unter anderem, weil sie auf dem Teams Chat basiert und eng im Betriebssystem verzahnt und in der Taskbar unübersehbar ist, was gewissen Regulatoren missfällt. Ausserdem erregte der doch sehr abgespeckte Chat-Client bei manchen Usern wenig Begeisterung.Mit dem zwar auch Teams-basierten Teams – Free will Microsoft diese Probleme umgehen. Die App sitzt zwar nach wie vor in der Taskbar, soll sich gemäss einem Insider-Blogpost durch simples Unpinning aber leichter entfernen lassen und künftig mit neuen Features ergänzt werden (Informationen im Blogpost unter Changes and Improvements – Taskbar & System Tray). Im Moment ist die Neuerung im Insider Build 23481 im Dev Channel enthalten, wann sie für die breite Userschaft kommt, ist noch nicht klar. (ubi)