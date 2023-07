Virtuelles Make-up für Teams-Meetings

(Quelle: Microsoft)

21. Juli 2023 - Eine Beauty App für Teams stellt den Usern virtuelle Make-ups zur Verfügung. Die jetzt allgemein verfügbare App hat Microsoft in Zusammenarbeit mit dem Beauty-Konzern Maybelline erstellt.

Wer vor einem Teams-Meeting keine Zeit mehr hatte, sich zurecht zu machen, kann sich jetzt einfach ein virtuelles Make-up aufsetzen, um optisch bestmöglich in Erscheinung zu treten. Microsoft hat in Zusammenarbeit mit dem Kosmetikriesen Maybelline eine Beauty App erstellt, die es den Teilnehmern ermöglicht, sich schnell ein frisches Outfit zu verpassen.Wie es in einem Blog-Beitrag heisst, wurde die App mit dem Ziel entwickelt, eine breite und vielfältige Bevölkerung zu repräsentieren. Sie bietet in der Startphase 12 verschiedene Looks, wobei verschiedene Make-up-Farben und Blur-Effekte in einer Vorschau begutachtet werden können, bevor sie dann angewendet werden. Dabei nutzt die Beauty App KI-gestützte Funktionen von Modiface, einer Augmented-Reality-Technologie aus der Schönheitsbranche, die zum Maybelline-Mutterkonzern L'Oreal gehört. Die KI identifiziert dabei 70 Punkte im Gesicht und generiert daraus eine virtuelle Karte des Gesichts, auf die dann der digitale Filter angewandt wird.Die Beauty App war bis anhin als Preview verfügbar und wird seit dieser Woche weltweit allgemein bereitgestellt. (rd)