Teams wird entkoppelt und mehr als doppelt so teuer

31. August 2023 - Teams wird ab Oktober 2023 nicht mehr Teil von Microsoft 365 und Office 365 sein. Stattdessen wird die Kommunikationslösung separat verkauft – allerdings mit einem happigen Preisaufschlag.

Microsoft verkündet in einem Blogbeitrag , dass Teams von Microsoft 365 und Office 365 entkoppelt wird. Die Änderungen treten im gesamten europäischen Wirtschaftsraum sowie in der Schweiz ab dem 1. Oktober in Kraft.Teil der Anpassung ist auch eine recht drastische Preiserhöhung: Der Preis für Office 365 sowie Microsoft 365 sinkt gemäss Microsoft um 2 Euro monatlich oder 24 Euro jährlich. Teams kann fortan separat dazu bezogen werden – für 5 Euro monatlich oder 60 Euro jährlich.Bestehende Kunden sollen ihre laufenden Lizenzen jedoch wie gewohnt beibehalten können, "ohne jede Auswirkung", wie Microsoft in den detaillierten Ausführungen zur neuen Preisgestaltung schreibt. Eine sofortige Preiserhöhung dürfte damit für bestehende Kunden nicht anstehen.