Microsoft gelobt Besserung beim Browserzugang auf Teams

Wer den nativen Teams-Client nicht auf seinem System haben will, greift zur Web-Version von Microsofts Collaboration-Plattform. Der Zugang via Browser bietet bislang jedoch nur mit Microsofts eigenem Browser Edge und mit anderen Chromium-basierten Browsern bei Teams-Meetings den vollen Funktionsumfang. Nutzer von Safari, Firefox & Co. müssen Einbussen in Kauf nehmen.Dieser Missstand soll sich gemäss Microsoft bald ändern. "Die neueste Teams-Meeting-Erfahrung wird für Teams auf dem Web für Safari und Firefox verfügbar sein, inklusive Performanceverbesserungen, aufgefrischter Pre-join- und Meeting-Stage-Umgebung sowie der aktualisierten Meeting Toolbar", heisst es in der Microsoft 365 Roadmap . Die Neuerungen will Microsoft im Januar 2024 als Vorschau anbieten und im Februar mit dem allgemeinen Rollout starten. Ebenfalls im Februar kommen in der Web-Version und im Desktop-Client Kalenderbenachrichtigungen für Meeting-Einladungen, Updates, Absagen und Weiterleitungen. Die Mobilversion der Teams-App soll zudem gleichzeitig um die KI-basierte Funktion Intelligent Meeting Recap ergänzt werden. (ubi)