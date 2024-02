Microsoft Copilot mit zusätzlichen grafischen Möglichkeiten

Microsoft hat Copilot einem Update unterzogen, wie Microsoft in einem Blogpost schreibt . Ein neues Design soll das Look and Feel sowie die Bedienung vereinfachen und noch intuitiver gestalten, wie es heisst. Ausserdem präsentiert Microsoft neu Vorschläge, wozu man Copilot alles bitten oder auffordern kann. Doch die hauptsächlichen Neuerungen finden sich auf der grafischen Ebene. Von der KI erstellte Bilder können direkt in Copilot bearbeitet werden, damit der Workflow nicht unterbrochen wird. Zu den Möglichkeiten gehören die Änderungen von Farben, Hintergründen oder das Hinzufügen von gewissen Effekten.Als Pro-Abonnent kommen weitere Neuerungen dazu, nämlich die Anpassung der Grösse von generierten Bildern sowie die Änderung des Seitenverhältnisses. Zu guter Letzt bietet Microsoft einen Ausblick auf das sogenannte Designer-GPT: Dabei handelt es sich um eine Art virtuelle Leinwand, worauf mit Hilfe der Unterstützung von Copilot kreative Ideen geschaffen werden können. Wann genau das Feature starten soll, verrät Microsoft aber noch nicht. Die neue Version von Copilot kann über den Webbrowser oder über die dedizierten Smartphone-Apps verwendet werden. (dok)