Microsoft stellt neue Teams-App für mehrere Accounts vor

Microsoft führt seine vereinheitlichte Teams-App ein. Wie bereits zuvor bekannt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ), machen die Redmonder Schluss mit mehreren Versionen für den privaten Einsatz sowie für "Work or School". Stattdessen steht mit dem Windows 11 Insider Preview Build 26080 für den Canary- und den Dev Channel erstmals die aktualisierte Variante zur Verfügung, die es erlaubt, problemlos zwischen verschiedenen Multi-Cloud-Umgebungen, Tenants und privaten sowie beruflichen Accounts zu wechseln, wie Microsoft in einem Blog-Beitrag versichert.Für diesen Zweck können Nutzerinnen und Nutzer über einen Klick auf das Profilbild oben rechts einen anderen Account auswählen oder einen neuen hinzufügen. Beim Betreten von Meetings fragt Teams wiederum aktiv ab, welcher Account genutzt werden soll. Aber auch die Teilnahme ohne vorherige Anmeldung soll möglich sein. Zudem lassen sich die jeweiligen Konten gezielt über separate Symbole in der Taskleiste verankern.Die vereinheitlichte App in der Preview trägt aktuell noch den Namen Microsoft Teams (Work or School). Künftig soll sie aber nur noch Microsoft Teams heissen. Die Consumer-App Microsoft Teams (free) wird hingegen verschwinden.Der Windows 11 Insider Preview Build 26080 steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Der allgemeine Rollout der neuen Teams-App erfolgt dann mit Windows 11 24H2 im kommenden Herbst. (sta)