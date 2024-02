Nur noch eine Teams-App für Privates und Geschäftliches

Wer Microsofts Kollaborationstool Teams für private wie auch für geschäftliche Belange nutzt, dürfte sich mit grosser Wahrscheinlichkeit schon über Microsofts duale Versionsstrategie geärgert haben. Für die Teams-Nutzung stehen zwei verschiedene Apps zur Verfügung, und die Gefahr ist für Business-Anwender gross, dass versehentlich die falsche Anwendung geöffnet wird. Will man sich dann mit einem Geschäftskonto an der Consumer-Version von Teams anmelden, wird dies mit einer Fehlermeldung quittiert. Eine automatische Umleitung zur korrekten Teams-Version wäre hilfreich, wird aber nicht zur Verfügung gestellt.Jetz will Microsoft diesem Versionschaos offenbar ein Ende bereiten. Wie "Dr. Windows" mit Verweis auf die Teams-Roadmap meldet , plant Microsoft nun offenbar, die beiden Teams-Versionen zu verschmelzen.So kündigt der Konzern in der Roadmap eine "einzige Desktop-App für alle Anwendertypen" an. Teams wird dann auf der Windows- wie auch auf der Mac-Plattform jeden Kontotyp (Geschäft, Schule oder Privat) in einer einzigen Desktop-Anwendung unterstützen. Der Rollout der neuen Teams-App soll im kommenden April erfolgen. (rd)