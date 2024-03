Microsoft Teams: Überarbeitetes Admin-Center und bessere App-Store-Suche

Microsoft verkündet im Techcommunity-Blog neue Funktionen für IT-Administratoren und Entwickler rund um Drittanbieter-Apps für Microsoft Teams. So enthält das Teams-Admin-Center auf der Seite App-Details neu eine zusätzliche Registerkarte mit App-Requests von Nutzern. Hier sehen Admins Informationen zu jeder Anfrage, inklusive Name, E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung sowie das Anfragedatum. Ausserdem zeigt ein neues Widget im Dashboard des Admin-Centers Top-App-Requests, um Einblick in die Präferenzen der Nutzer zu gewähren.Zudem erhalten Nutzer, die eine App angefordert haben, eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Administrator ihre Anfrage genehmigt oder ablehnt. Wenn die Anfrage genehmigt wird, enthält die Benachrichtigung darüber hinaus eine Installationsoption.

Momentan kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis Verwaltungseinstellungen wie Zulassen, Sperren oder Anheften von Anwendungen auf dem Client wirksam werden. Microsoft verbessert dies nun in Teams, indem es ermöglicht wird, Admin-Aktionen in Echtzeit anzuwenden.Ausserdem gibt es nun eine App-zentrierte Verwaltung . Diese Funktion ermöglicht laut Microsoft eine intuitivere Zugriffskontrolle für Teams-Apps. Administratoren können hier definieren, welche Gruppen und Nutzer Zugriff auf eine App erhalten sollen. Die neue Funktion wird schrittweise ausgerollt.

Für Teams-Nutzer gibt es neu wiederum die Möglichkeit, Drittanbieter-Apps in Teams zu bewerten und zu rezensieren. Zudem wird laut Microsoft im Frühling eine optimierte App-Installation in Teams eingeführt, die die Anzahl der Installationsschritte reduziert.Last but not least hat Microsoft die Suchfunktion im Teams-App-Store verbessert. Für diesen Zweck hat der Anbieter weitere Schlüsselwörter und Ranking-Ergebnisse auf Basis der Nutzer-Bewertungen hinzugefügt. Dies soll sowohl Relevanz als auch Genauigkeit der Suchergebnisse erhöhen. Die Änderungen werden in den kommenden Monaten ausgerollt. (cma)