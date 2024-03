Copilot wird zum Security-Assistenten

Microsoft hat Copilot zum Security-Allrounder entwickelt und lanciert am 1. April Copilot for Security, eine Erweiterung in Microsoft 365, die sich explizit an Sicherheits- und IT-Experten richtet und bei der Cyberabwehr unterstützen soll. Dies schreibt Microsoft . Die KI verarbeitet demnach täglich über 78 Billionen Sicherheitssignale und liefert IT- und Sicherheitsexperten passende Handlungsempfehlungen. Überdies unterstützt Copilot for Security IT-Security-Teams bei der Analyse von Sicherheitssignalen und verbessert laut Microsoft so die Effizienz und das Arbeitstempo.Für die nahtlose Implementierung in Prozesse und Tools bietet die Lösung die Integration von Wissensdatenbanken der eigenen Firma sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Prompts. Darüber hinaus sind Drittanbieter-Integrationen möglich, um den Funktionsumfang der Lösung weiter zu steigern oder diese zu spezialisieren. Microsoft schreibt, man habe sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche KI-gestützte Sicherheitstechnologie für jedes Unternehmen zugänglich zu machen.Die Lösung wird weltweit verfügbar sein, auch in Deutsch. Abgerechnet wird die Nutzung von Copilot for Security über ein Pay-as-you-go-Lizenzierungsmodell, das gemäss Microsoft eine flexible Skalierung ermöglichen soll. (dok)