Microsoft passt Copilot-Integration in Windows 11 an

Microsoft optimiert die Copilot-Integration in Windows. Wie einem Blog-Beitrag für das Windows-Insider-Programm zu entnehmen ist, experimentiert das Unternehmen aktuell mit einer neuen Platzierung für Copilot. Sobald Nutzer den Cursor über das entsprechende Copilot-Symbol in der Taskleiste bewegen, wird das Copilot-Fenster geöffnet. Es schliesst sich wiederum, sobald nicht mehr mit dem KI-Assistenten interagiert wird. So möchte Microsoft an einem schnelleren, unkomplizierten Weg arbeiten, um auf den Copilot zuzugreifen. Das Feature wird demnächst im Beta-Channel für Insider ausgerollt.In der Zwischenzeit können User in den Einstellungen für Copilot neu auch ein Downgrading vornehmen. So lassen sich die Vorschläge der KI in den Suchresultaten von Bing ausblenden. Dieses Feature ist bereits als Beta verfügbar und wird zeitnah für alle User ausgerollt. (dok)