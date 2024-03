Copilot kommt auf Onedrive und die Mobile App von Microsoft 365

Wie kaum anders zu erwarten, treibt Microsoft die Implementierung des KI-Assistenten ins komplette Produkt- und Service-Portfolio weiter voran, und hat Copilot nun auch in die Mobile App von Microsoft 365 sowie in Onedrive implementiert. Gemäss einem Blog Post stehen die Copilot-Funktionen in Microsoft 365 in Word und in Powerpoint zur Verfügung. Die Interaktion erfolgt via Bildschirmtastatur oder über Sprachanweisungen, worauf Copilot Inhalte zusammenfasst oder Texte erstellt.Daneben wird Copilot, wie bereits im letzten Herbst angekündet, demnächst auch in Microsofts Online-Speicher Onedrive zum Einsatz kommen. Gemäss einem Eintrag im Onedrive Blog soll der Rollout im späten April anlaufen. Der Zugriff wird einerseits über die Webanwendung, andererseits aber auch über Teams, Sharepoint und natürlich Onedrive bereitgestellt, allerdings nur, sofern eine kostenpflichtige Copilot-Lizenz vorliegt. Der KI-gestützte Assistent soll hier beim Auffinden von Dokumenten und Dateien helfen und auf Basis der vorliegenden Informationen schnelle Antworten auf Fragen des Users liefern, Zusammenfassungen erstellen oder Dokumente wie Präsentationen optimieren. Aktuell werden Word-, Excel-, Powerpoint-Dokumente sowie die Formate FLUID, LOOP, PDF, TXT, RTF, ASPX, HTM, ODT sowie ODP unterstützt. (rd)