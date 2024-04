Microsoft 365 kostet mehr - nein, weniger

Microsoft-365-Kunden, zumindest die Abonnenten der Business Standard Edition, haben letzthin ein leicht verwirrendes E-Mail von Microsoft erhalten. In der Betreffzeile steht "Preis für Microsoft 365 Business Standard verringert sich bald". Der in fett gehaltene Titel der Meldung verkündet jedoch "Preis für Microsoft 365 Business Standard erhöht sich am Montag, 15. April 2024". Ja, was jetzt?Weiter unten erweist sich dann dankenswerterweise die Preissenkung als Realität. So kostete das Jahresabo von Business Standard bisher 135.30 Franken, neu sind 112 Franken zu berappen. Entsprechend auch die Kosten bei monatlicher Zahlung, die von 12.30 auf 11.20 Franken sinken. Die Preise gelten jeweils für Pläne mit Teams – neu ist Microsoft 365 auf Geheiss der EU ja auch entbündelt ohne Teams erhältlich. (ubi)