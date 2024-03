Auch Microsoft streicht die Cloud-Transfergebühren

Nachdem sowohl Nutzer von AWS als auch von Google Cloud beim Wechsel zu einem anderen Cloud-Anbieter keine Gebühren mehr bezahlen müssen, zieht jetzt auch Microsoft nach. Damit werden Kunden beim Cloud-Wechsel bei sämtlichen marktbeherrschenden Hyperscalern nicht mehr gezwungen, eine vom Datenvolumen abhängige Gebühr zu bezahlen.Wie Microsoft via Blog-Beitrag verkündet , bietet Azure allen Kunden per sofort eine kostenlose Ausstiegsmöglichkeit beim Umzug der Daten zu einem anderen Cloud-Anbieter oder zu einer On-Premises-Infrastruktur. Bis anhin konnten Kunden lediglich 100 GB pro Monat kostenfrei migrieren. Wer ein höheres Datenvolumen von Azure abziehen möchte, dem empfiehlt Microsoft , sich an die Empfehlungen für die Beendigung von Azure-Abos zu halten.Mit dem Schritt reagiert Microsoft auf den European Data Act , der mitunter dafür sorgen soll, dass Cloud-Betreiber "für einen effektiven Wechsel zwischen verschiedenen Datenverarbeitungsdiensten" sorgen müssen. Der Data Act tritt im September 2025 in Kraft. (rd)