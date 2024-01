Google macht Schluss mit Transfergebühren beim Cloud-Wechsel

Wenn Cloud-Kunden zu einem anderen Anbieter wechseln, müssen sie meist Gebühren für den Datentransfer bezahlen, die je nach Volumen ganz schön happig ausfallen können. Als erster Hyperscaler hat jetzt Google bekanntgegeben, auf die Transfergebühren vollständig zu verzichten.Wie der Konzern in einem Blog Post erklärt, profitieren Cloud-Kunden, welche die Nutzung der Google Cloud beenden und ihre Daten zu einem anderen Anbieter migrieren wollen, per sofort von einer kostenlosen Netzwerkdatenübertragung. Kunden rund um den Globus können hierfür einen entsprechenden Antrag stellen . Wie Google im Blog-Beitrag allerdings betont, kann die Abschaffung der Transfergebühren einen Cloud-Wechsel zwar erleichtern, doch seien es vielfach restriktive und unfaire Lizenzgebühren, die einem problemlosen Wechsel im Wege stehen.Googles Vorstoss könnte Bewegung in den Cloud-Markt bringen und die Mitbewerber AWS und Microsoft dazu bringen, auf die Erhebung von Transfergebühren ebenfalls zu verzichten. (rd)