AWS streicht Kosten für Migration in andere Clouds

Wer seine Daten wieder aus der AWS-Cloud abziehen will, muss dafür künftig kein Geld mehr dafür abdrücken. AWS streicht die Gebühren für die Datenübertragung ins Internet (Data Transfer out to the Internet, DTO), wenn ein Kunde seine Daten in eine andere Cloud oder auf eine On-Prem-Instanz verschieben möchte. Damit folgt man dem Vorbild von Google Cloud: Dort verzichtet man seit Januar 2024 auf die Kosten für das Abziehen seiner Daten. Schon damals wurde gemutmasst, dass die anderen grossen Cloud-Player diesem Vorbild wohl oder übel folgen werden müssen.Für viele Kunden sei dieser Schritt kaum relevant, da ein solcher Umzug bereits über die von AWS standardmässig offerierten 100 Gigabytes pro Monat abgedeckt sei. Wer für die Migration mehr Daten verschieben muss, solle sich an den AWS-Support wenden, um die Freigabe für die kostenlose Datenübertragung zu erhalten. Dies sei leider eine Notwendigkeit, wie AWS im zugehörigen Blogbeitrag betont, denn man wisse schlicht nicht, welche Datentransfers zum normalen Betrieb und welche zu einer solchen Migration gehören. Eine solche Freigabe habe darüber hinaus nichts damit zu tun, das ein gekündigter Vertrag vorliegen muss – man kann also auch nur einen Teil seiner Daten migrieren oder später zu AWS zurückkehren. Zur Sicherheit mahnt das Unternehmen jedoch davor, den Trick zu nutzen, um Geld zu sparen: "Wir werden natürlich eine zusätzliche Prüfung vornehmen, wenn dasselbe AWS-Konto mehrmals einen Antrag auf einen kostenlosen DTO stellt." (win)