Sunrise und AWS schnüren Cloud-Produktpakete für KMU

"Eine Umfrage bei unseren Kunden zeigt, dass diese den Weg in die Cloud schneller beschreiten wollen. Die Menge ihrer in der Cloud gespeicherten Daten soll in den nächsten zwei Jahren von 10 auf 50 Prozent erhöht werden", berichtet Robert Redeleanu, Chief Business Officer bei Sunrise . "Da es ihnen dafür oft an dedizierten IT-Ressourcen fehlt, wollen wir sie bei den anstehenden Aufgaben unterstützen." Redeleanu führt weiter aus, dass sich 74 Prozent der Sunrise-Kunden End-to-End-Cloud- und Connectivity-Angebote aus einer Hand wünschen würden. 87 Prozent wollen dabei wiederum auf Angebote der globalen Hyperscaler setzen. Durch die Zusammenarbeit mit AWS sei man nun in der Lage, beiden Wünschen zu entsprechen, so der Chief Business Officer.Sunrise Business will beim Vertrieb des neuen Cloud-Angebotes auch mit seinem ICT-Partnernetzwerk zusammenarbeiten, um eine grösstmögliche Zahl Schweizer KMUs anzusprechen. (sta)