Sunrise erweitert seine Cybersecurity-Dienstleistungen

Bei der ersten gemeinsamen, neuen Dienstleistung handelt es sich um Accentures Managed Detection & Response (MDR), wie Sunrise Business in einer Mitteilung schreibt. Dieser Service beinhaltet eine intelligente GenAI-gestützte Echtzeit-Überwachung rund um die Uhr. Dazu gehören die Live-Überwachung von Endgeräten über Server, Applikationen und Netzwerken bis hin zu Cloud-Diensten (Software as a Service) plus ein Echtzeit-Frühwarnsystem. Der GenAI-basierte Service wird laufend weiterentwickelt."Das Team von Accenture, das sich aus führenden Cybersecurity-Spezialisten zusammensetzt, bringt umfangreiche operative Cyber-Defense-Erfahrung mit", schreibt Sunrise Business. Weitere Dienstleistungen seien in Planung, heisst es im Communiqué weiter.Mehr Informationen finden Sie auf der Sunrise-Business-Webseite . Das bestehende Sicherheitsportfolio von Sunrise Business umfasst SCION, Endpoint Security, Phishing- und Malware-Schutz, Secure Access Service Edge (SASE), Security Service Edge (SSE), DDoS und (Mobile) Device Management. (cma)