Sunrise Business neu mit Operator Connect

(Quelle: Sunrise)

8. Mai 2023 - Ab sofort bietet Sunrise Geschäftskunden die rein cloudbasierte Integration der Festnetztelefonie in Microsoft Teams mithilfe der Option Operator Connect an. Hardware- und Wartungskosten entfallen damit.

Sunrise Business bietet neu im Rahmen von Business Voice for Microsoft Teams auch die Option Operator Connect an. Bisher hat Sunrise Business die Teams-Telefonie mit der Option Direct Routing angeboten, die Investitionen für die Installation von Hardware nach sich zieht. Mit Operator Connect wird die Festnetztelefonie nun als reiner Cloud Service in Microsoft Teams integriert. Dabei entfallen die Hardwarekosten, aber auch der Aufwand für Wartungsarbeiten, und Updates erfolgen automatisch über die Cloud, wie Sunrise in der Mitteilung betont. Darüber hinaus lassen sich User mit wenigen Klicks im Teams Admin Center freischalten.Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise , zur neuen Option: "Mit Operator Connect für Business Voice for Microsoft Teams bieten wir unseren Kundinnen und Kunden zusätzliche Unterstützung für ihren Digital Workplace. Die Mitarbeitenden sind einfach über die Cloud auf all ihren mobilen Endgeräten über die Festnetznummer des Unternehmens erreichbar, unabhängig davon, wo sie gerade arbeiten." (ubi)