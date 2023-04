Sunrise lanciert Mobile Private Network

(Quelle: Sunrise MPN)

5. April 2023 - Sunrise bietet in Zusammenarbeit mit Nokia ein Mobile Private Network über 5G an. Zielpublikum sind Produktions-, Gesundheits-, Logistik- und Bauunternehmen.

Sunrise startet – laut eigenen Angaben als erster Carrier hierzulande – mit einem Mobile-Private-Network-Angebot. Bei dem Angebot arbeitet Sunrise bezüglich Bereitstellung via 5G mit Nokia zusammen. Mit einem Mobile Private Network (MPN) soll es möglich sein, massgeschneiderte Campus-Netzwerke mit Reaktionsfähigkeit in Echtzeit, garantierten Bandbreiten sowie einem sicheren Datenfluss innerhalb der firmeneigenen Kommunikationsnetzwerke zu realisieren. MPNs sollen dabei die vollständige Vernetzung von Mitarbeitenden, Maschinen, Prozessen und Applikationen ermöglichen, ohne dass Betriebsdaten die eigene Unternehmensinfrastruktur verlassen. Teil des Angebots sind auch Kunden ein dediziertes Services Management sowie garantierte Service Level Agreements (SLAs). Als Zielpublikum nennt Sunrise insbesondere Produktions-, Gesundheits-, Logistik- und Bauunternehmen – ein Proof of Concept wurde entsprechend auch mit Syngenta realisiert.Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise , erklärt zum neuen Angebot: "Mit ihrem Mobile Private Network über 5G wird Sunrise zu einer führenden Netzbetreiberin der Schweiz, die Unternehmen private, komplett autarke Funknetze an ihren Standorten anbietet. Unsere Kunden profitieren dadurch von unseren Kernkompetenzen bei Planung, Aufbau und Betrieb eines weltweit führenden Mobilfunknetzes, das höchstmögliche Sicherheitsstandards bietet." Neben der dedizierten MPN-Lösung bietet Sunrise auch Hybrid Mobile Private Network sowie weitere Ansätze und wird solche Lösungen schrittweise, entsprechend den Kundenbedürfnissen anbieten, wie das Unternehmen schreibt. (mw)