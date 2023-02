Sunrise und Partner errichten 5G-Standalone-Verbindung zwischen Europa und Südostasien

(Quelle: Deutsche Telekom Global Carrier)

28. Februar 2023 - In einer Laborumgebung haben Deutsche Telekom Global Carrier, AIS Thailand und Sunrise erfolgreich eine 5G-Standalone-Verbindung zwischen Europa und Südostasien aufbauen können.

Die drei Provider Deutsche Telekom Global Carrier, AIS Thailand und Sunrise vermelden den Aufbau einer interkontinentalen 5G-Standalone (SA)-Roaming-Verbindung zwischen zwei Netzen in Europa und Südostasien. In einer Laborumgebung mit Live-SIMs und -Geräten haben die drei Partner die Verbindung herstellen sowie zwischen den 5G-SA-Netzen von Sunrise und AIS Thailand wechseln können. Dabei wurde der direkte SEPP-zu-SEPP (Security Edge Protection Proxy)-Konnektivitätsaufbau zwischen Heim- und besuchtem Netzwerk über das SEPP-Protokoll der GSM Association, der Industrievereinigung der GSM-Mobilfunkanbieter, durchgeführt. SEPP gewährleistet die End-to-End-Vertraulichkeit aller 5G-Interconnect-Roaming-Nachrichten.Nicholas Nikrouyan, Vice President, Voice & Mobile Solutions bei Deutsche Telekom Global Carrier, erklärt zum erfolgreichen Aufbau: "Wir wollen den Innovationsschub während der aktuellen Transformation zu 5G beschleunigen. Aktive Partnerschaften fördern unser gemeinsames Ziel, diese Technologie schneller zu beherrschen. Unser jüngster Erfolg bei der Erstellung einer 5G-SA-Roaming-Verbindung zusammen mit Sunrise und AIS Thailand ebnet den Weg für weitere Entwicklungen. 5G SA wird eine Vielzahl von innovativen Telko-Angeboten für Verbraucher sowie Unternehmen ermöglichen. SEPP kann hierbei effizient in unserem IPX-Netzwerk gehostet werden, wenn Betreiber die Implementierung und Verwaltung auslagern möchten."