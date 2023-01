Sunrise lanciert Collaboration-Lösung für KMU

(Quelle: Sunrise Business)

18. Januar 2023 - Kunden einer Business Cloud PBX oder eines Business Kombis von Sunrise steht für 6 Franken pro Nutzer und Monat ab sofort eine integrierte Collaboration-Lösung zur Verfügung.

Collaboration-Lösungen stehen aktuell hoch im Kurs. Mit Sunrise Business gibt es ab sofort einen weiteren Anbieter. Sunrise Business Collaboration, das sich an kleine bis mittlere Unternehmen richtet, ergänzt die Telefonanlage um Funktionen wie Instant Messaging, Audio- und Video-Konferenzen mit bis zu 50 Teilnehmenden sowie ein Dokumenten- und Screen-Sharing. Dabei sollen auch Externe integriert werden und sich an der Zusammenarbeit beteiligen können.Zur Verfügung stehen die verschiedenen Funktionen in einer Web App für Desktop-PCs oder Notebooks sowie als App für Smartphones und Tablets mit iOS- und Android-Betriebssystem. Kostenpunkt: 6 Franken pro Nutzer und Monat. Um Sunrise Business Collaboration abonnieren und nutzen zu können, müssen Kunden zwingend bereits eines der beiden Angebote Business Cloud PBX oder Business Kombi von Sunrise nutzen."Dank der Sunrise Business Collaboration Option transformieren Unternehmen ihren Way of Working, ohne dafür in eine komplett neue Collaboration-Lösung investieren zu müssen", meint Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise. (mv)