Sunrise lanciert IoT-Starterpakete

(Quelle: Sunrise)

30. Juni 2022 - Sunrise Business präsentiert unter dem Namen IoT Starter Services insgesamt fünf vordefinierte Service-Pakete für IoT-Anwendungen. Preise beginnen bei 1.50 Franken pro Monat.

Sunrise Business will Unternehmen den Einstieg in IoT-Anwendungen (Internet of Things) vereinfachen und hat aus diesem Grund die IoT Starter Services lanciert. Dabei handelt es sich um vordefinierte, fertig konfigurierte Service-Pakete für IoT-Anwendungen. Das Angebot umfasst insgesamt fünf IoT Starter Services für mobile Konnektivität und einfaches Datenmanagement mit beliebig vielen, standardisierten IoT-Datenpaketen über 3G, 4G, 5G sowie CAT-M und NB-IoT für die gängigsten IoT-Anwendungen. Im Angebot enthalten sich jeweils mindestens 50 SIM-Karten, die online über die Connectivity Management Plattform von Sunrise Business selbstständig aktiviert werden können. Die verschiedenen Starter Services sowie typischen Anwendungsbeispiele und Preis gestalten sich folgendermassen:– für sporadische Messungen wie Temperatur, Luftqualität, Smart Metering oder Alarmierungen. Kosten 1.50 Franken pro Monat, inklusive 2 MB Datenvolumen (jeweils pro aktivierte SIM).– für regelmässige Füllstandsmessungen, GPS-Tracking oder Bezahlterminals. Kosten 2 Franken pro Monat, inklusive 10 MB Datenvolumen (jeweils pro aktivierte SIM).– für GPS-Tracking mit Flottenmanagement oder Logistik-Anwendungen. Kosten 3 Franken pro Monat, inklusive 100 MB Datenvolumen (jeweils pro aktivierte SIM).– für M2M-Router zur kontinuierlichen Fernwartung von Produktionsanlagen. Kosten 6 Franken pro Monat, inklusive 1 GB Datenvolumen (jeweils pro aktivierte SIM).– für digitale Signaturen und zur Übermittlung von Video- und Bildinhalten auf digitale Werbeflächen. Kosten 9 Franken pro Monat, inklusive 5 GB Datenvolumen (jeweils pro aktivierte SIM).