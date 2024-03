Microsoft Project for Web mit neuem Collaboration Feature

Microsoft 365 F3 und Office 365 F3

Office 365 E1

Microsoft 365 for Business Standard

Microsoft 365 for Business Premium

Microsoft E3 und Office 365 E3

Microsoft E5 und Office 365 E5



Microsoft verpasst Project for the Web eine laut eigenen Angaben häufig gewünschte Funktion: Neu lassen sich geteilte Projekte direkt im Browser gemeinsam bearbeiten. Microsoft vergleicht die neu hinzugekommenen Kollaborations-Features mit den Möglichkeiten, die Nutzern in Microsoft Planner zur Verfügung stehen.So ist es neu etwa möglich, Felder wie Task Name, Deadlines, Prioritäten oder Checklists in geteilten Projekten zu bearbeiten. Auch Anhänge können nun von allen eingeladenen Personen angefügt werden. Die Funktionen stehen per sofort in geteilten Projekten via project.microsoft.com bereit. Hierfür ist jedoch eines der folgenden Microsoft-Abos Voraussetzung:Mehr Informationen zu den neuen Features finden sich auf der Learn-Website zu Microsoft Project. (win)