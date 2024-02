Microsoft 365 unterstützt Vision Pro

Kurz vor dem US-Launch von Apples Vision Pro hat Microsoft seine Produktivitäts-Apps für die VR-Brille veröffentlicht, wie Microsoft in einem Blogpost schreibt . Vom Start weg im App Store für Vision Pro erhältlich sind Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onenote und Teams. In puncto Word verspricht Microsoft ein noch nie dagewesenes Eintauchen in ein Dokument mit maximalem Fokus auf das Schreiben, da alles andere ausgeblendet werden kann. Excel soll auf dem Headset die Produktivität durch das Arbeiten im virtuellen Raum deutlich verbessern. Bezüglich Powerpoint beschreibt Microsoft die Nutzererfahrung: Als würde man die Präsentation direkt vor einem Publikum erstellen.Für Teams nennt Microsoft wiederum den Vorteil, dass mittels der Personas von Vision Pro anderen Meeting-Teilnehmenden ein eigenes digitales Abbild gezeigt wird. Ebenfalls in die Apps integriert ist Copilot. Der KI-Assistent soll sich durch die Sprachsteuerung von Vision Pro noch besser nutzen lassen, wie Microsoft verspricht. (dok)