Microsoft beendet Support für Microsoft-365-Erweiterung in Edge und Chrome

Microsoft stellt den Support für die Microsoft-365-Erweiterung für seinen eigenen Browser Edge sowie auch für Google Chrome schon bald ein. Wie "The Verge" unter Berufung auf eine Support-Seite der Redmonder meldet , wird die Unterstützung für die Erweiterung, die primär als Shortcut für den Web-basierten Zugriff auf Microsoft-365-Apps, Dokumente und Files fungiert, am 15. Januar 2024 enden. Nach diesem Datum wird die Erweiterung keine Sicherheits-Updates noch anderweitige, nicht sicherheitsrelevante Updates, Fehlerbehebungen oder technischen Support mehr erhalten. Zudem wird die Microsoft-365-Browser-Erweiterung aus den Webstores von Edge und Google Chrome entfernt. Wieso sich der Softwaregigant zu diesem Schritt entschieden hat, kommentiert er nicht. Es dürfte aber damit zusammenhängen, dass man Chrome-Nutzer allenfalls zum Wechsel auf Edge bewegen will. Denn in Edge ist Microsoft 365 über eine Seitenleiste erreichbar. (abr)