Edge 117 behebt Bugs und erleichtert BYOD

(Quelle: Microsoft)

18. September 2023 - Mit der neuen Version 117 von Edge räumt Microsoft verschiedene Sicherheitslücken der Chromium Engine aus und bringt neue Features vor allem für den geschäftlichen Einsatz.

Microsoft hat seinen Browser Edge im Stable Channel in Version 117 für Windows, MacOS und Linux veröffentlicht. Der neue Release 117.0.2045.31 behebt 14 verschiedene Schwachstellen der Chromium Engine, die Google bereits in Chrome 117 ausgemerzt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Parallel dazu gibt es auch neue Edge-Ausgaben für Windows 7, 8, 8.1 und Windows Server 2021 R2 mit Extended Support.Interessant ist zudem eine Neuerung für Geschäftsnutzer: Edge 117 for Business unterstützt nun auch nicht gemanagte Bring-Your-Own-Geräte für den sicheren und konformen Einsatz im Unternehmen. Dazu bedarf es auf der Admin-Seite Intune ab Version 2309 oder spezifischer das Microsoft Intune Mobile Application Management (MAM). Näheres dazu liefern die Release Notes zu Edge 117 . (ubi)