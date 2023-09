Googles Chrome-Update 117 stopft 16 Sicherheitslücken

13. September 2023 - Google hat die neue Chrome-Version 117 veröffentlicht und beseitigt insgesamt 16 Sicherheitslücken, darunter auch eine Zero-Day-Lücke.

Mit dem Update auf die Chrome-Version 117 hat sich Google wieder zahlreiche Sicherheitslücken vorgenommen. 16 an der Zahl werden mit dem Update behoben, darunter auch eine als kritisch eingestufte Zero-Day-Lücke, wie das Unternehmen auf dem Chrome Release Blog schreibt. Google weist darauf hin, dass CVE-2023-4863 bereits aktiv ausgenutzt wird. Nutzer konnten die Lücke aber schon mit dem Update auf Version 116.0.5845.187 für Mac und Linux sowie 116.0.5845.187/.188 für Windows schliessen. Der jetzige Fix zielt daher vor allem auf das vergangene Woche verteilte Early Stable Update von Version 117 ab.Google führt im Release-Log zudem zehn weitere, extern gemeldete Sicherheitslücken auf, die das Update behebt. Es ist jedoch keine weitere kritische darunter. Bezüglich der selbst entdeckten Bugs hält sich das Unternehmen jedoch wie immer bedeckt.Chrome sollte das Update auf Version 117.0.5938.62 (Linux und Mac) beziehungsweise 117.0.5938.62/.63 (Windows) automatisch ausführen. Nutzer können den Prozess aber auch manuell im Menü über die Punkte "Hilfe" und "Über Google Chrome" anstossen.Die Windows-Version von Chrome 117 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (sta)