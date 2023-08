Chrome-OS kriegt Onedrive-Support

(Quelle: Acer)

30. August 2023 - Nutzer eines Chromebooks können neu auch auf Microsofts Cloud-Speicher Onedrive zugreifen. Die Neuerung findet sich etwas versteckt in ChromeOS 116.

Google öffnet ChromeOS gegenüber Microsofts Cloudspeicher Onedrive. Damit wird es möglich, von einem Chromebook ohne Workaround auf Dateien zuzugreifen, die in Onedrive abgelegt sind.Die Neuerung ist Teil von ChromeOS 116, dort allerdings nicht etwas versteckt. Wie "Androidpolice" schreibt , muss man zuerst das Flag chrome://flags#upload-office-to-cloud aktivieren und danach das Gerät neu starten. Als nächstes gilt es, auf dem Chromebook eine Datei zu öffnen, die mit Microsoft Office erstellt wurde, wobei man mittels Rechtsklick Onedrive auswählen kann, um sich dann bei der Erstinstallation bei Onedrive anzumelden. Ist die Einrichtung erfolgt, findet sich Onedrive direkt in der Files App sowie in der Seitenleiste. Onedrive soll dabei genauso funktionieren wie Google Drive, einzig die Möglichkeit, Files offline anzulegen, soll aktuell noch fehlen. Allerdings ist es gut möglich, dass diese Funktion noch ergänzt wird. (mw)