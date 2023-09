Chrome kriegt ein neues Aussehen

(Quelle: Google)

8. September 2023 - Zum 15. Geburtstag kriegt Googles Chrome-Browser einen neuen, frischen Look. Unter anderem soll es neue Icons geben und die Möglichkeit, den Browser zu personalisieren.

Der Chrome-Browser wird in diesem Monat 15 Jahre alt. Diesen Geburtstag nimmt Google nun zum Anlass, dem Browser auf dem Desktop ein neues, frischeres Aussehen zu verpassen, das auf Googles Material-You-Designsprache basiert.Unter anderem wird Google für Chrome neue Icons einführen und neue Farbpaletten, wie auf dem Chrome-Blog zu lesen ist . Mit den neuen Themes und Farben soll es einfacher werden, zwischen verschiedenen Browser-Profilen zu unterscheiden – sofern man solche verwendet. Google verspricht zudem eine optimierte Integration in das jeweilige Betriebssystem, so dass dessen übergeordnete Einstellungen – etwas der Hell- und Dunkelmodus – besser von Chrome adaptiert werden.Doch nicht nur die Optik soll überarbeitet werden, auch an der Benutzung arbeitet Google. So soll der Zugriff auf Erweiterungen, auf Google Translate, den Passwort Manager und weitere Funktionen über das Browser-Dreipunkte-Menü vereinfacht werden. In diesem Zusammenhang wird Google auch den Chrome Web Store überarbeiten, um Erweiterungen einfacher zu entdecken und zu finden. Zudem wird es neue Erweiterungskategorien geben – beispielsweise KI-gestütze Erweiterungen. Rund um Erweiterungen soll ausserdem der Sicherheits-Check ausgebaut werden. Eine spannende Neuerung gibt es zudem bezüglich Suche, wo eine Seitenleiste geöffnet werden kann, in der direkt Suchabfragen ausgeführt werden können, ohne dazu einen neuen Tab oder ein neues Fenster öffnen zu müssen.Der neue Look und die neuen Funktionen sollen in den kommenden Wochen ausgerollt werden. (mw)