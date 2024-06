Windows 11 bietet Einstellungen zur KI-Nutzung auf App-Ebene

Nachdem Microsoft von der automatischen Aktivierung der Recall-Funktion wegen Datenschutzbedenken absehen musste ("Swiss IT Magazine" berichtete ), will man bei den nächsten KI-Implementierungen jetzt offenbar alles richtig machen. So finden sich in der jüngsten im Canary Channel veröffentlichten Windows 11 Preview (Build 26236) im Bereich Datenschutz und Sicherheit neue KI-Einstellungen, wie "MSPowerUser" mit Bezug auf den X-Nutzer AlexanderS berichtet Die neuen Einstellungen bieten die Möglichkeit, die Nutzung von generative KI auf dem Gerät grundlegend zu erlauben oder zu verbieten. Weiter lässt sich auswählen, welche Apps im Einzelfall generative KI einsetzen dürfen. Wie ausserdem "ElevenForum" meldet , lässt sich die generelle Nutzung der KI auch via Gruppenrichtlinien festlegen. (rd)