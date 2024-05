Alltägliche Nutzung von KI gemäss Studie sehr niedrig

Generative KI ist überall und omnipräsent? Mitnichten – zumindest bei den End Usern, wie eine Studie der University of Oxford sowie dem Reuters Institute for the Study of Journalism aufzeigen. Im Rahmen der Studie wurde untersucht, wie häufig die drei grossen KI-Dienste ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) sowie Copilot (Microsoft) in den Ländern Argentinien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, Japan und USA im Alltag genutzt werden. Das Resultat dürfte zumindest für die Tech-Konzerne ziemlich ernüchternd sein.Über alle Länder hinweg gaben nur 27 Prozent der Befragten an, KI für private Zwecke schon einmal verwendet zu haben. 21 Prozent haben die Dienste auch im Beruf verwendet. Zwischen den verschiedenen Ländern gibt es bezüglich der Nutzung keine grossen Unterschiede. In den USA ist die Nutzung am weitesten verbreitet, jedoch ohne nennenswerten Abstand zu anderen Ländern. Am wenigsten nutzen Japaner Künstliche Intelligenz.