Google-KI Gemini wird in Opera integriert

Opera integriert die Google-KI Gemini in seinen Browser. Damit unterstützt Gemini fortan die Opera-eigene KI-Plattform Aria, hinter der laut Mitteilung eine Multi-LMM Composer KI-Engine läuft, die je nach Task verschiedene LMMs nutzt. Man arbeite bereits seit rund 20 Jahren zusammen, wie die beiden Unternehmen weiter angeben. "Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Opera auszubauen, indem wir Operas KI-Innovationen im Browserbereich unterstützen", kommentiert Eva Fors, Managing Director bei Google Cloud Nordic Region.Die Gemini-Integration findet sich in der neuen Version von Opera One Developer. Verfügbar wird damit zum einen eine kostenlose Bilderzeugungsfunktion sowie zum anderen die Fähigkeit, Antworten der KI vorzulesen. Letzteres ist dem Text-zu-Audio-Modell von Google zu verdanken, das mit Gemini Einzug in Opera findet.Operas KI-Vorstoss läuft bereits seit mehr als einem Jahr, im Mai 2023 wurde der browsereigene KI-Assistent Aria vorgestellt . Die aktuellste Version von Opera One gibt’s hier in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (win)