Opera integriert Bildgenerator

Opera erweitert die KI-Funktionalität seines Browsers. Die integrierte KI Aria ist neu in der Lage, Textaufforderungen und Beschreibungen in Bilder umzuwandeln, wobei Googles Bildgenerator Imagen2 zum Einsatz kommt. Wie Opera schreibt, muss zum Generieren von Bildern zuerst ein Chat mit Aria geöffnet werden, um danach via Eingabeaufforderung anzugeben, dass man ein Bild generieren möchte, gefolgt von einer Beschreibung dessen, was das Bild darstellen soll. Danach soll das Ergebnis mittels weiterer Eingaben verfeinert werden können, wobei Aria frühere Anfragen zusammen mit den neuen Anweisungen berücksichtigen soll, um ein besseres Ergebnis zu erstellen.Ebenfalls kann Aria neu Textantworten laut vorlesen. Auch hier muss zur Nutzung der Funktion ein Aria-Chat gestartet werden, um dann den Mauszeiger über eine Antwort zu bewegen, um die verschiedenen Optionen zu erhalten. Ein Klick auf das Lautsprechersymbol soll dann den Text in natürlicher Sprache ausgeben.Die neuen AI-Funktionen können ab sofort über den Opera Developer herunterladen werden. (mw)