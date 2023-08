Opera bringt KI auch auf iOS

(Quelle: Opera)

17. August 2023 - Opera bringt seine KI-Browserlösung Aria nun auch auf iOS. Damit sei Aria nun auf allen wichtigen Plattformen verfügbar, so der Browserhersteller.

Seit Juni ist Opera One inklusive der Browser-KI Aria für den Desktop sowie auch für Android erhältlich. Nun lässt der norwegische Browserhersteller verlauten, Aria auch zu Opera für iOS hinzugefügt zu haben. Damit sei die kostenlose Browser-KI nun auf allen wesentlichen Plattformen verfügbar.Aria nutzt Technologie von OpenAI und basiert auf der Opera-eigenen Composer-Infrastruktur. Die KI kann dabei bei Aufgaben wie der Informationsbeschaffung, der Text- oder Codegenerierung und bei Produktanfragen unterstützen. Um Aria nutzen zu können, muss man sich am Browser mit einem Opera-Konto anmelden."Swiss IT Magazine" hat Opera One inklusive Aria auf dem Desktop getestet – den Test gibt es hier zum nachlesen . (mw)