Opera One steht zum Download bereit

(Quelle: Opera)

20. Juni 2023 - Opera läutet eine neue Ära in der Geschichte seines Browsers ein und lanciert Opera One. Teil des neuen Browsers ist Aria, eine integrierte KI auf Basis von OpenAI-Technologie.

Knapp zwei Monate, nachdem Browser-Hersteller Opera zum ersten Mal Opera One vorgestellt hat, ist der neue Browser nun bereit zum Download. Opera hat Opera One auf Basis von Chromium von Grund auf neu entwickelt und spricht davon, eine "neue Ära des KI-basierten Browsens einzuläuten". Opera One sei der erste Browser mit einer integrierten KI, die auf den Namen Aria hört, auf GPT von OpenAI basiert und sowohl über eine neue Kommandozeile als auch über die Seitenleiste des Browsers erreicht werden kann. Aria soll den Anwendern unter anderem bei Websuchen helfen oder auch beim Support rund um den Browser selbst. Dabei soll es aber den Anwendern überlassen sein, ob sie die KI nutzen möchten oder nicht.Eine weitere Neuerung von Opera One sind Tab Islands. Diese neue Funktion erlaubt es, Tabs in kontextbezogenen Gruppen anzuordnen. Daneben soll Opera One auf einer neuen Architektur aufbauen, die die Navigation noch flüssiger machen soll.Wie Opera schreibt, sei Opera One "der Beginn eines neuen Evolutionszyklus für das Flaggschiff des Opera-Browsers, für den im Laufe des Jahres noch viele weitere KI-zentrierte Updates geplant sind, die das Web-Erlebnis der Nutzer deutlich verbessern werden."Den Download von Opera One findet man in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (mw)