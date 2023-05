Opera präsentiert Browser-KI Aria

(Quelle: Opera)

24. Mai 2023 - Bereits seit einigen Wochen lassen sich erste KI-Features in Opera nutzen. Nun legt das Unternehmen nach und zeigt mit Aria seinen ersten KI-Assistenten für den Browser.

Opera präsentiert Aria – eine Browser-KI, die generative KI-Services bietet und direkt im Opera Browser integriert ist. Es seit der Start für eine neue Browsing-Erfahrung für Opera-User, wie das Unternehmen stolz verkündet. Das Produkt basiert auf der GPT-Technologie von OpenAI und einer entsprechenden Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Aria soll es Nutzern ermöglichen, mit der KI zu arbeiten, während im Netz nach Informationen gesucht wird. Möglich sind etwa die Generierung von Text oder Code oder das Beantworten von Produktanfragen. Ausserdem ist die KI tief im Browser integriert, so dass Aria auf die Opera-Dokumentation zugreifen und damit auch zu Support-Zwecken genutzt werden kann. Die Schnittstelle ist ein entsprechendes Chat-Fenster, mit den interagiert werden kann.Dadurch, dass Aria auf der Composer-Infrastruktur von Opera basiert, sei das System ausserdem einfach erweiterbar, wie Opera angibt. Damit könne sich Aria mit weitere KI-Modellen verbinden und werde künftig, auch durch die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, um mehr Funktionen erweitert. Im März hatte der Browser-Hersteller bereits damit beginnen, erste KI-Features in den Browser zu integrieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ), Aria ist nun der nächste Schritt dieser Entwicklung. (win)